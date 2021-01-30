Россия
 
Последние новости
Горбачев оценил решение России и США продлить ракетный договор
Ученые раскрыли влияние коронавируса на легкие в первые часы заражения
Британский лыжник сломал ногу в столкновении с рекламным щитом
Жительница российского города нашла мертвую кобру рядом с детской площадкой
Мирный протест в Париже перерос в столкновения с полицией
«Манчестер Сити» выиграл восьмой матч подряд в АПЛ
Россиянка с дочкой заразились сонной болезнью на Занзибаре
Украинский военный назвал два плохих сценария по Донбассу
ВВС США раскрыли подробности «убийцы» российских С-400
Новости партнеров
Прослушать новость

В центре Москвы запретят парковаться на ряде улиц 31 января

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В центре Москвы запретят парковаться на ряде улиц 31 декабря. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Так, по требованию полиции припарковаться будет невозможно на улицах Моховая и Охотный ряд, на Театральном и Китайгородском проезде, Москворецкой и Кремлевской набережных. На этих улицах будут установлены запрещающие знаки.

Как пишет ТАСС, в центральной части города будет ограничено движение пешеходов, а с 08:00 по московскому времени на вход и выход закроют станции метро «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка», «Китай-город». Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции. По информации московского главка полиции, ограничения будут введены из-за призывов участвовать в несанкционированных акциях в центре Москвы.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что закрытие магазинов и кафе в центре Москвы во время несанкционированных акций носит рекомендательный характер.

В России в воскресенье, 31 января, планируются новые несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января по обвинению в неоднократных нарушениях условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Генпрокуратура предупредила тех, кто желает принять участие в данных акциях, об уголовной ответственности в случае провокаций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти прояснили вопрос закрытия кафе и ресторанов в центре Москвы 31 января
Власти Москвы решили ограничить продажу алкоголя 31 января
В центре Москвы закроют семь станций метро