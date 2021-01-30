В центре Москвы запретят парковаться на ряде улиц 31 января

В центре Москвы запретят парковаться на ряде улиц 31 декабря. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Так, по требованию полиции припарковаться будет невозможно на улицах Моховая и Охотный ряд, на Театральном и Китайгородском проезде, Москворецкой и Кремлевской набережных. На этих улицах будут установлены запрещающие знаки.

Как пишет ТАСС, в центральной части города будет ограничено движение пешеходов, а с 08:00 по московскому времени на вход и выход закроют станции метро «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка», «Китай-город». Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции. По информации московского главка полиции, ограничения будут введены из-за призывов участвовать в несанкционированных акциях в центре Москвы.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что закрытие магазинов и кафе в центре Москвы во время несанкционированных акций носит рекомендательный характер.

В России в воскресенье, 31 января, планируются новые несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января по обвинению в неоднократных нарушениях условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Генпрокуратура предупредила тех, кто желает принять участие в данных акциях, об уголовной ответственности в случае провокаций.