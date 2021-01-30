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Власти прояснили вопрос закрытия кафе и ресторанов в центре Москвы 31 января

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Закрытие магазинов и кафе в центре Москвы во время несанкционированных акций 31 января носит рекомендательный характер. Данный вопрос в интервью РИА Новости прояснил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Мы можем жестко запретить продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре... И рекомендуем закрыться», — заметил он.

Немерюк подчеркнул, что руководство ряда торговых центров, расположенных в центре столицы — ГУМ, ЦУМ, «Детский мир», «Охотный ряд», — самостоятельно приняло решение о временном закрытии, и «в этом ничего сверхъестественного нет». Он заявил, что никакого специального совещания с представителями предприятий общепита не было.

29 января стало известно о том, что московские власти решили ограничить продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре в центре города 31 января с 09:00 до 23:00.

В России планируются новые несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января по обвинению в неоднократных нарушениях условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Генпрокуратура предупредила тех, кто желает принять участие в данных акциях, об уголовной ответственности в случае провокаций.

Акции протеста прошли в ряде городов России и нескольких других странах 23 января. По их итогам Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел. Основная масса расследований проходит по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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