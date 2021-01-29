Власти Москвы решили ограничить продажу алкоголя 31 января

Власти Москвы рассказали об ограничениях, которые планируются в городе 31 января. В частности, будут закрыты некоторые кафе и магазины в центре столицы, где планируется ограничить движение, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

«К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли», — сказал чиновник. Кроме того, в центре города власти решили ограничить продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре в этот день с 09:00 до 23:00.

Ранее московская полиция рассказала, что 31 января на вход и выход будут закрыты семь станций метро, а также введены ограничения для пешеходов в центре города в связи с призывами к участию в несанкционированных акциях.

31 января в России планируются новые несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января по обвинению в неоднократных нарушениях условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Генпрокуратура предупредила тех, кто желает принять участие в данных акциях, об уголовной ответственности в случае провокаций.

Акции протеста прошли в ряде городов России и нескольких других странах 23 января. По их итогам Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел. Основная масса расследований проходит по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».