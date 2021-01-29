Генпрокуратура предупредила об ответственности за участие в акциях 31 января

Генпрокуратура предупредила, что россиянам грозит уголовная ответственность за участие в несогласованных акциях оппозиции 30-31 января. Об этом сообщает ТАСС.

Надзорное ведомство также потребовало ограничить доступ к сайтам и аккаунтам в соцсетях с призывами к участию в митинге.

Ранее с предупреждением перед акциями 31 января выступила полиция Москвы. Там заявили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие или провокации со стороны его участников «будут расцениваться как угроза общественному порядку».

31 января сторонники Алексея Навального запланировали новые несанкционированные акции в его поддержку. Навального арестовали 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

Первые после ареста оппозиционера акции прошли в разных городах России 23 января. По их итогам Следственный комитет возбудил минимум 20 уголовных дел. Основная масса расследований проходит по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».