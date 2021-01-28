Из-за насилия против силовиков на несанкционированной акции в Москве завели дела

В Москве возбуждены два уголовных дела по фактам насилия против силовиков на несанкционированной акции, которая состоялась 23 января. Об этом в четверг, 28 января, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По словам Ивановой, дела возбуждены по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Как считает следствие, 23 января женщина 1985 года рождения на несанкционированной акции вблизи Пушкинской площади нанесла полицейскому, исполнявшему свои должностные обязанности, несколько ударов в область туловища.

В ходе допроса женщина полностью признала вину. В тот же день, также в районе Пушкинской площади, другой участник несанкционированной акции — уроженец Псковской области — применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, с силой бросив в его сторону специальное ограждение.

В настоящий момент оба фигуранта задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее 28 января сообщалось, что московская полиция перед 31 января предупредила граждан об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был задержан 17 января в Шереметьево по прибытии из Германии и арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».