В России предложили усилить ответственность за фейки с полицейской формой

В России замечены новые типы фейков с использованием формы сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом заявили в комитете Госдумы по информполитике и призвали усилить ответственность за подобные действия, пишет РИА Новости.

Глава комитета Александр Хинштейн рассказал, что после несанкционированных митингов 23 января участились случаи, когда блогеры выдают себя за силовиков, демонстративно срывая погоны или заявляя о своем уходе со службы в знак протеста.

«Максимальное наказание за такое правонарушение (статья 17.12 КоАП: незаконное ношение форменной одежды) составляет 1,5 тысячи рублей с конфискацией самой формы», — заметил Хинштейн и призвал усилить ответственность, если такое ношение сопровождается фейковыми заявлениями или действиями.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше», прошли 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.