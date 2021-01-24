Вынесен первый приговор участнику несанкционированной акции в Петербурге

В Санкт-Петербурге вынесен первый приговор участнику несанкционированной акции, которая прошла в городе 23 января. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел материал в отношении безработного Юрия Балабоняна, задержанного 23 января на несогласованном мероприятии.

Он признан виновным по статье 20.2.2 КоАП РФ («Участие в массовом мероприятии с нарушением общественного порядка»). Ему назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Балабонян женат и имеет двоих детей. Известно, что он приехал в Петербург из Краснодара.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».