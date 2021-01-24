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Полиция извинилась перед получившей от силовика удар в живот россиянкой

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Полиция извинились перед женщиной, которую пнул в живот боец ОМОН во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

К пострадавшей пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга полковник Сергей Музыка. Он сказал, что приносит извинения от лица руководства главка, всего личного состава и от него самого лично. «Это не наши методы, мы проводим проверку, чтобы разобраться, выяснить причины и кто это был, и принять жесткие адекватные меры. Не держите на нас зла», — сказал полковник.

Он предложил пострадавшей оказать любую помощь. Женщина извинения приняла.

23 января в Петербурге во время несанкционированной акции сотрудник ОМОН на площади Восстания ударил ногой в живот пожилую женщину. Ее госпитализировали.

Директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил, что у россиянки диагностирована легкая травма. «Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал», — пояснил он. В то же время издание Baza в своем Telegram-канале сообщило, что 54-летняя пострадавшая получила серьезную травму головы и в настоящее время находится в реанимации. По данным издания, состояние женщины за ночь ухудшилось, она без сознания.

Прокуратура и МВД начали служебную проверку.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан.

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