Стало известно о состоянии получившей удар в живот от силовика россиянки

Директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский рассказал о состоянии жительницы Санкт-Петербурга, которая получила удар ногой в живот от силовика в ходе несанкционированной акции, которая прошла в городе 23 января. Его слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Как заявил Мануковский, у россиянки диагностирована легкая травма. «Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал», — пояснил он.

В то же время издание Baza в своем Telegram-канале сообщило, что 54-летняя пострадавшая получила серьезную травму головы и в настоящее время находится в реанимации. По данным издания, состояние женщины за ночь ухудшилось, она без сознания.

В петербургском главке МВД «Подъему» пояснили, что личность ударившего женщину полицейского пока не установлена. «Это не заплыв на короткую дистанцию в бассейне. За ночь проверки не проводятся», — заявили в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных акций. В частности, надзорный орган проверит информацию о том, что сотрудник ОМОН на площади Восстания ударил ногой в живот пожилую женщину. Позднее пострадавшую врачи доставили в НИИ скорой помощи.