Появились новые подробности о состоянии получившей удар от силовика россиянки

Россиянку, получившую от силовика удар в живот во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге 23 января, перевели в кардио-хирургическую реанимацию. Новые подробности о ее состоянии РИА Новости сообщили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

«Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было», — рассказали агентству в НИИ Скорой помощи.

Ранее директор учреждения Вадим Мануковский заявил журналистам, что у пострадавшей от силовика россиянки легкая травма. «Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал», — сказал руководитель. В то же время издание Baza сообщало, что 54-летняя пострадавшая получила серьезную травму головы и в настоящее время находится в реанимации.

Видео с пострадавшей от удара в живот петербурженкой вечером 23 января опубликовало издание «Фонтанка». На кадрах видно, как женщина идет навстречу полицейским, чтобы поинтересоваться, за что они задержали молодого человека. В ответ на свой вопрос она получила удар ногой в живот от одного из силовиков и упала на землю. Пострадавшей оказалась 54-летняя Маргарита Юдина, сразу после происшествия женщину увезли в медпункт. Прокуратура города пообещала проверить инцидент.