Прокуратура проверит инцидент с женщиной и силовиком в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных акций. Об этом сообщили в ведомстве.

В частности, надзорный орган проверит информацию о том, что сотрудник ОМОН на площади Восстания ударил ногой в живот пожилую женщину. Позднее пострадавшую врачи доставили в НИИ скорой помощи.

Свою проверку также проводит ГУ МВД России, сообщает РИА Новости. Результаты будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан.