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Нападение на омоновцев в Москве сняли на видео

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Драку протестующих с сотрудниками полиции на несогласованной акции в Москве сняли на видео. Кадры публикует Baza.

На ролике видно, как молодые люди нападают на омоновцев, а при попытке задержать их прячутся в толпе.

Ранее сообщалось, что 39 сотрудников правоохранительных органов получили «несерьезные травмы» на несанкционированных акциях в Москве. В свою очередь официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова рассказала «Ленте.ру», что по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы организованы доследственные проверки.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан.

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