Раскрыто число пострадавших в стычках с полицией и ОМОН в Москве

В результате стычек с полицией и сотрудниками ОМОН на несанкционированной акции, которая прошла в Москве 23 января, пострадали более 10 человек. Такое число раскрыл в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступили телефонограммы из больниц об обращении за медпомощью восьмерых мужчин в возрасте от 17 до 55 лет и четырех женщин в возрасте от 17 до 55 лет», — рассказал собеседник агентства. По его словам, у всех обратившихся были зафиксированы различные травмы головы.

Кроме того, добавил он, известно о 17-летнем подростке, который пострадал в толпе. В настоящее время по всем этим фактам проводятся проверки.

Ранее сообщалось, что в ходе акции в Москве незначительные травмы получили 39 силовиков. По факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы организованы доследственные проверки.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан.