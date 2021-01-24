Песков оценил число участников несанкционированных акций в России

В несанкционированных акциях, которые прошли в российских городах 23 января, приняли участие не так много граждан. Так число участников оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, подобные незаконные мероприятия устраивают те, кто пытается раскачать ситуацию. Однако у них сделать это не получается, поскольку в акциях участвует гораздо меньше людей, чем голосует за главу государства Владимира Путина, считает Песков.

Представитель Кремля указал на то, что много россиян проголосовали за поправки в Конституцию. При этом он отметил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но категорически против участия в несогласованных акциях, так как это является нарушением закона.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».