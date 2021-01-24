Россия
 
Последние новости
Голый мужчина угнал и разбил полицейскую машину
«Москва-Сити» скрылась в тумане 
Раскрыт союзник Трампа по плану об отмене результатов выборов
Бывший возлюбленный Бузовой попал в больницу
В Кремле оценили «псевдоразоблачения» о «дворце Путина» в Геленджике
В Кремле отреагировали на первые заявления Белого дома после инаугурации Байдена
Рогозина заблокировали в Facebook
Большунова лишили медали на Кубке мира
Участницы Pussy Riot на машине сбили полицейского при задержании в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков оценил число участников несанкционированных акций в России

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В несанкционированных акциях, которые прошли в российских городах 23 января, приняли участие не так много граждан. Так число участников оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, подобные незаконные мероприятия устраивают те, кто пытается раскачать ситуацию. Однако у них сделать это не получается, поскольку в акциях участвует гораздо меньше людей, чем голосует за главу государства Владимира Путина, считает Песков.

Представитель Кремля указал на то, что много россиян проголосовали за поправки в Конституцию. При этом он отметил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но категорически против участия в несогласованных акциях, так как это является нарушением закона.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков назвал «качественной клюквой» публикации о дворце в Геленджике
Кремль назвал недопустимыми акции 23 января
Кремль оценил планы США продлить ракетный договор с Россией