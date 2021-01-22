Песков назвал «качественной клюквой» публикации о дворце в Геленджике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации о дворце в Геленджике, который связывают с главой государства, «качественной клюквой». Его слова передает ТАСС.

«Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. Все компиляционные материалы, которые содержатся там — это хорошая качественная "клюква", которая вызывает большое количество просмотров», — заявил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что это не его забота, кому этот объект принадлежит.

Пресс-секретарь президента ранее предположил, что главной целью публикаций о приписываемом президенту дворце под Геленджиком является получение денег от граждан жульническим образом. «Мы давно говорили и недавно повторяли, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства, они были и, к сожалению, будут продолжаться», — сказал он.

Песков отметил, что президенту вменяется то, чего не существует, и добавил, что вся собственность главы государства изложена в ежегодно публикуемой декларации.