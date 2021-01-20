Кремль прокомментировал публикации о «дворце Путина»

Главной целью публикаций о приписываемом президенту Владимиру Путину дворце под Геленджиком является получение денег от граждан жульническим образом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы давно говорили и недавно повторяли, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства, они были и, к сожалению, будут продолжаться», — прокомментировал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что президенту вменяется то, чего не существует. Пресс-секретарь также напомнил, что вся собственность главы государства изложена в ежегодно публикуемой декларации.

Песков напомнил, тема о якобы дворце Путина была вброшена три-четыре года назад. «Единственная новинка — это то, что здесь используются монтажные истории», — заявил представитель Кремля. По его словам, опубликованное «псевдорасследование никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю».

Материалы о сослуживцах Путина в Германии, в том числе совместные фотографии, Песков комментировать не стал. «Не могу ответить, я детально с этим не знакомился и не знаю, о чем точно идет речь», — сказал он.