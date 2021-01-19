Жириновский потребовал отправить Навального «туда, где птицы на лету замерзают»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал подвергнуть Алексея Навального реальному наказанию за антигосударственную деятельность. Его слова приводит агентство REGNUM во вторник, 19 января.

Жириновский посетовал на «мягкое отношение» к оппозиционеру. «Надо по всем уголовным делам вынести приговоры, не шутить и отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю», — предложил парламентарий.

По словам политика, Навальный был завербован западными спецслужбами. Жириновский также заявил о подлости и гнусности блогера.

Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Алексея Навального в Россию и его арест. По его словам, Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) проявляла гибкость и понимание к Навальному во время его лечения за рубежом, но после его выписки появились вопросы.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января, на следующий день его арестовали на 30 суток. В конце декабря он был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.