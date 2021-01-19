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Жириновский потребовал отправить Навального «туда, где птицы на лету замерзают»

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал подвергнуть Алексея Навального реальному наказанию за антигосударственную деятельность. Его слова приводит агентство REGNUM во вторник, 19 января.

Жириновский посетовал на «мягкое отношение» к оппозиционеру. «Надо по всем уголовным делам вынести приговоры, не шутить и отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю», — предложил парламентарий.

По словам политика, Навальный был завербован западными спецслужбами. Жириновский также заявил о подлости и гнусности блогера.

Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Алексея Навального в Россию и его арест. По его словам, Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) проявляла гибкость и понимание к Навальному во время его лечения за рубежом, но после его выписки появились вопросы.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января, на следующий день его арестовали на 30 суток. В конце декабря он был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

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