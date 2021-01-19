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Песков прокомментировал суд над Навальным под портретом Ягоды

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Кадр: Telegram-канал Life Shot

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства не знает, какие портреты висят в помещениях, где проходят судебные заседания. Так он ответил на вопрос о фотографии первого наркома внутренних дел СССР, одного из создателей ГУЛАГа Генриха Ягоды, которую заметили во время суда над Алексеем Навальным, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что президент знает, какие портреты висят в каких помещениях в Химках и в других регионах России», — сказал Песков.

По его словам, президент не видел, что процесс над Навальным проходил под портретом Ягоды. Также пресс-секретарь Путина порекомендовал обратиться за комментариями в министерство внутренних дел. «Это не наш вопрос точно», — добавил Песков.

Ранее 19 января в Кремле прокомментировали ситуацию с возвращением Алексея Навального в Россию. Говоря об аресте оппозиционера, Песков подчеркнул, что Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) проявляла гибкость и понимание к Навальному во время его пребывания в берлинской клинике, однако после его выписки появились вопросы. Также, по словам пресс-секретаря, в Кремле не намерены прислушиваться к заявления западных стран относительно задержания и ареста оппозиционера.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. Его арестовали на 30 суток.

Навального перевезли в Берлин 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента, впавшего в кому, отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также проводили исследования, заявили, что не обнаружили ядов.

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