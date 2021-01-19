Полицейского заподозрили в «сливе» информации для расследования о Навальном

Старшего лейтенанта полиции из Самары Кирилла Чупрова заподозрили в «сливе» информации из базы данных «Розыск магистраль». Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.

В отношении сотрудника правоохранительных органов следственным управлением Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). По версии следствия, Чупров предоставил информацию из базы постороннему лицу, утверждают журналисты издания.

Полицейского проверяют на то, что информация, которой он поделился с посторонним человеком, могла касаться авиаперелетов лиц, перечисленных в расследовании Навального о ФСБ. Следователи вышли на Чупрова, проанализировав запросы, которые поступали в базу данных, пишет РБК.

Журналистам издания в отделе полиции подтвердили, что Чупров является их сотрудником, но отказались от комментариев. В пресс-службе Самарского районного суда сообщили, что 29 декабря в отношении полицейского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Там также подтвердили, что он арестован по факту злоупотребления должностными полномочиями. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как указывает источник РБК, накануне ареста Чупрова в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата. Также известно, что в отношении еще одного полицейского начата служебная проверка.

21 декабря в ФСБ сообщили, что разговор Алексея Навального с якобы сотрудником ведомства является подделкой. Как отметили представители спецслужбы, расследование блогера представляет собой «спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности». В ФСБ отметили, что подобная активность «не была бы возможной без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».

В Кремле cчитают, что новые утверждения Навального о ФСБ не могут дискредитировать это ведомство. Высказывая свою личную точку зрения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блогера больным с ярко выраженной манией преследования.

Алексея Навального перевезли в Берлин 22 августа 2020-го. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд на выездном заседании в подмосковных Химках арестовал его на 30 суток.

В базе данных «Розыск магистраль» содержится информация о поездках конкретного лица междугородними рейсовыми видами транспорта по паспорту или другому документу, который удостоверяет личность. В ней также имеются сведения о перемещениях в поездах, самолетах или пассажирским автотранспортом. Доступ к ней есть у сотрудников полиции, которые могут воспользоваться ей, введя свой логин и пароль.