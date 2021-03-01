Еще одного полицейского заподозрили в «сливе» данных для расследования Навального

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении майора полиции (имя не указывается). Он стал еще одним сотрудником правоохранительных органов, заподозренным в «сливе» информации из базы «Розыск-Магистраль», которая могла фигурировать в расследовании Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) о ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».

После проверки Управления собственной безопасности МВД России по Санкт-Петербургу выяснилось, что 8 и 9 сентября базой пользовался майор полиции, которого интересовал рейс 2614 авиакомпании S7, следовавший из Томска в Домодедово. Как пишет издание, этим рейсом летел Навальный. По информации «Коммерсанта», майор якобы «получил персональные данные» и «передал их третьему лицу».

Журналисты также утверждают, что расследование утечки данных стало причиной задержания сотрудницы издания Baza Мяйле Мачюлите. Она была задержана 27 февраля в Санкт-Петербурге после того, как знакомый сотрудник полиции попросил девушку о встрече, обещая передать ей информацию, которая «может ее очень заинтересовать». По данным «Коммерсанта», журналистку допрашивали в связи с делом об утечке данных о рейсе 2614.

19 января стало известно, что в «сливе» информации из базы данных «Розыск-Магистраль» заподозрили старшего лейтенанта полиции из Самары Кирилла Чупрова. В отношении сотрудника правоохранительных органов следственным управлением Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). По версии следствия, Чупров предоставил информацию из базы постороннему лицу, утверждали ранее журналисты издания РБК.

В декабре прошлого года представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявили, что разговор Навального с якобы сотрудником ФСБ является подделкой. «Расследование» блогера представляет собой «спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов Федеральной службы безопасности», отметили в спецслужбе.

22 августа 2020-го Навального привезли в Берлин. Двумя днями ранее ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок».

В базе данных «Розыск-Магистраль» содержится информация о поездках конкретного лица междугородними рейсовыми видами транспорта по паспорту или другому документу, который удостоверяет личность. В ней также имеются сведения о перемещениях в поездах, самолетах или пассажирским автотранспортом. Доступ к ней есть у сотрудников полиции, которые могут воспользоваться ей, введя свой логин и пароль.