Россия
 
Последние новости
Мишустин уволил двух федеральных чиновников
Кремль назвал недопустимыми акции 23 января
Названы последствия вступления в силу Договора о запрещении ядерного оружия
Спарринг-партнер Макгрегора удивился подготовке бойца к поединку с Порье
Жилой дом в российском городе превратился в «сауну»
Зеленский раскрыл мечту всех украинцев
На МКС нашли трещину
Бузова опубликовала нецензурную переписку с Давой и назвала его чудовищем
Раскрыта тайна летевшего за самолетом человека с ракетным ранцем
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль оценил планы США продлить ракетный договор с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия выступает за сохранение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 22 января.

«Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения», — сказал Песков, оценивая информацию о планах США продлить ракетный договор.

По его словам, детали предложения американской стороны предстоит изучить.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление ракетного договора с РФ на пять лет.

В Пентагоне, в свою очередь, отметили, что соблюдение Россией этого договора хорошо служило национальным интересам США.

В Совете Федерации поддерживают намерение американских властей при условии, что текст соглашения не будет меняться.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Белый дом подтвердил планы Байдена продлить ракетный договор с Россией
В Совфеде отреагировали на планы США продлить ракетный договор с Россией
Команда Байдена захотела продлить ракетный договор