В Совфеде отреагировали на планы США продлить ракетный договор с Россией

Россия и США могут успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до истечения срока его действия. Так на планы американской стороны отреагировал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости в пятницу, 22 января.

Сенатор приветствовал позицию команды нового президента США Джо Байдена по этому вопросу в случае, «если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст».

По его словам, даже если соглашение будет оформлено «только дипломатически», до ратификации оно может применяться на временной основе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление ракетного договора на пять лет.

В МИД России поддерживают продление договора на прежних условиях. В свою очередь, в Пентагоне заявили о необходимости сохранения ракетного договора с Россией в национальных интересах.

Как проинформировал депутат Госдумы Леонид Слуцкий, парламентарии готовы оперативно подключиться к подготовке ратификации соглашения.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021-го.