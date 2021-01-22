Белый дом подтвердил планы Байдена продлить ракетный договор с Россией

Власти США выступают за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению ДСНВ на пять лет», — отметила она. Псаки добавила, что соглашение отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

По ее словам, в настоящее время «отношения с Россией находятся в серьезном противостоянии», и продление договора имеет наиболее важное значение именно в этот период. Псаки назвала СНВ-3 «якорем стратегической стабильности» между Россией и США.

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие часы планирует передать российской стороне предложение по продлению СНВ-3, пишет Associated Press.

О намерениях Байдена продлить СНВ-3 рассказал кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен 20 января. Он заявил, что дедлайн в вопросе продления ракетного договора наступит очень скоро, с этим вопросом команда президента придет к законодателям практически сразу после вступления политика на пост.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.