Мир
 
Последние новости
В Белом доме оценили возможность скорого разговора Байдена с Путиным
Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
Перерезавшая горло пенсионерке сиделка объяснила свой поступок
Байден оставил за сенатом право решать вопрос об импичменте Трампу
Псаки раскрыла свои планы на посту пресс-секретаря президента США
Директором нацразведки США впервые стала женщина
Киевскому пенсионеру насчитали за отопление более шести его пенсий
Зеленский пригласил Байдена в Киев и понадеялся на улучшение отношений
Российское генконсульство в США пожаловалось на отсутствие факсимильной связи
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия заявила о готовности к диалогу с США по ракетному договору

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о готовности страны к диалогу с США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между странами (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Антонов отметил, что шансы на достижение договоренности до истечения срока еще есть. «Мяч на стороне Вашингтона — ждем конструктивных предложений», — добавил он.

При этом посол подчеркнул, что администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа выдвинула неприемлемые условия по договору и превратила соглашение в «предмет политического торга». Он выразил надежду, что нынешняя команда Белого дома «будет исходить из более здравых и реалистических принципов».

Ранее МИД России предложил президенту США Джо Байдену продлить ракетный договор на пять лет без изменений и предварительных условий.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД России предложил Байдену продлить ракетный договор
В России оценили «позитивный сигнал» от администрации Байдена
Команда Байдена захотела продлить ракетный договор