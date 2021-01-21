Россия заявила о готовности к диалогу с США по ракетному договору

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о готовности страны к диалогу с США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между странами (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Антонов отметил, что шансы на достижение договоренности до истечения срока еще есть. «Мяч на стороне Вашингтона — ждем конструктивных предложений», — добавил он.

При этом посол подчеркнул, что администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа выдвинула неприемлемые условия по договору и превратила соглашение в «предмет политического торга». Он выразил надежду, что нынешняя команда Белого дома «будет исходить из более здравых и реалистических принципов».

Ранее МИД России предложил президенту США Джо Байдену продлить ракетный договор на пять лет без изменений и предварительных условий.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.