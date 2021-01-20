В России оценили «позитивный сигнал» от администрации Байдена

В России оценили заявление кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Ульянов отметил, что готовность новой администрации заняться вопросами продления соглашения — это позитивный сигнал. Он добавил, что Москва приветствует данный шаг.

Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден захотел продлить ракетный договор. Он отметил, что дедлайн в вопросе продления СНВ-3 наступит очень скоро, и с этим вопросом команда президента придет к законодателям практически сразу после вступления Байдена на пост.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.