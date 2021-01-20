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Новая администрация США сочла Россию неотложным вызовом

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Тони Блинкен
Тони Блинкен
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Новая администрация США считает, что шаги и политика России представляет собой вызов для Вашингтона. Об этом заявил во вторник кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, передает ТАСС.

По его словам, Москва находится в самом верху повестки дня заступающей администрации США. «Вызов, который представляет собой Россия по целой серии фронтов, — один из тех, что являются неотложными. (...) Обсудить предстоит многое», — подчеркнул Блинкен.

В начале января Джейк Салливан, которого Байден выбрал своим советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США планирует договариваться с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о чем он заявил ранее.

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