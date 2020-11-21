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Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Tom Brenner / Reuters

Вероятный победитель выборов президента США Джо Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря страны. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

По его данным, этот пост может занять Тони Блинкен, дипломат и давний союзник Байдена. Эту информацию подтвердил бывший чиновник администрации 44-го президента Барака Обамы. Другими кандидатами называют сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Отмечается, что официально о назначении госсекретаря США будет объявлено на следующей неделе.

12 ноября Байден назначил главу аппарата Белого дома. Этот пост займет Рон Клайн, который возглавлял аппарат политика когда он был сенатором, а затем вице-президентом. Ранее демократ собрал команду для транзита власти. В общей сложности в эту группу вошли 500 экспертов.

3 ноября в США прошли президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего президента Дональда Трампа. Он уже провозгласил себя избранным президентом США.

Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны. Он указал, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.

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