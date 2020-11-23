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Байден назвал кандидатов на ключевые посты в администрации президента США

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Tom Brenner / Reuters

Кандидат в президенты США Джо Байден назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации, в случае победы на выборах. Соответствующая информация опубликована в Twitter-аккаунте штаба политика.

Так, должность госсекретаря может занять Тони Блинкен, должность постпреда при ООН — Линда Томас-Гринфилд, а пост советника по национальной безопасности — Джейк Салливан. На пост главы Министерства внутренней безопасности претендует Алехандро Майоркас, а директором национальной разведки может стать Аврил Хейнс. Экс-госсекретаря Джона Керри планируют назначить спецпосланником по климату.

В сопровождающем твит сообщении подчеркивается: «Национальную безопасность и внешнюю политику США будут возглавлять опытные профессионалы, готовые восстановить принципиальное лидерство на мировой арене и достойное лидерство внутри страны».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего президента Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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