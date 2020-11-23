Сенатор-республиканец потребовала от Трампа начать передачу власти Байдену

Сенатор от Республиканской партии США Лиза Мурковски, представляющая Аляску, потребовала от президента США Дональда Трампа начать переходный период передачи власти Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах. Об этом сообщает издание The Hill.

Мурковски обвинила союзников Трампа в разворачивании «кампании давления» на законодателей ряда штатов с целью остановить сертификацию результатов голосования.

На своей странице в Twitter она назвала эти действия несовместимыми с американским демократическим процессом и напомнила, что претензии Трампа и его судебные иски с целью пересмотра результатов голосования были признаны несколькими судами «безосновательными». «Пора начать полный и формальный переходный процесс», — заключила Мурковски.

Лиза Мурковски входит в число немногих республиканцев, признавших победу Байдена на выборах 2020 года. Подавляющее большинство сенаторов-республиканцев и членов Конгресса не признают поражение Трампа или избегают высказывать свою позицию, отмечает издание.

Ранее Трамп написал в Twitter, что нашел способ победить Байдена на выборах главы государства. Он отметил, что у него достаточно информации о нарушениях во время голосования, чтобы изменить его результаты как минимум в четырех штатах. Президент подчеркнул, что таким образом именно он получит необходимое число голосов выборщиков.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Он уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.