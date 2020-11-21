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Трамп назвал виновных в своем поражении на выборах

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп назвал виновных в своем поражении на выборах. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, крупные фармацевтические и технологические компании, а также средства массовой информации добивались его проигрыша. Так, первые запустили негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов во время предвыборной кампании. «Но, знаете, мы это выясним. Почти 74 миллиона — голосов», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер также обвинил крупнейшего производителя лекарств Pfizer в намеренной задержке заявления об успехе разработанной вместе с немецкой BioNTech вакцины, для того, чтобы не увеличивать шансы действующего главы государства на победу.

Ранее Трамп назвал отказ признать победу на выборах главы государства демократа Джо Байдена местью за расследование о его связях с Россией в 2016 году. Как сообщил CNN со ссылкой на источник из окружения президента, Трамп знает о своем проигрыше, но специально откладывает процесс передачи власти Байдену. Таким образом он хочет отомстить демократам за то, что они инициировали расследование. Американский лидер считает, что это во многом смазало начало его президентства.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Он уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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