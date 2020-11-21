В Белом доме рассказали о готовности Трампа признать поражение на выборах

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в ходе брифинга в Белом доме рассказала, когда действующий президент США Дональд Трамп будет готов признать поражение на выборах. Ее слова приводит РИА Новости.

Она заявила, что юридические процедуры продолжаются. «Имевшие место нарушения заслуживают внимания», — сказала Макинани.

При этом она подчеркнула, что Белый дом не комментирует ход юридических процессов, запущенных по инициативе предвыборного штаба Дональда Трампа из-за прошедших выборов, глава государства добивается подсчета лишь легитимных голосов.

Макинани напомнила, что в ряде американских штатов были инициированы процессы из-за имевших место, по мнению штаба Трампа, нарушений. Однако она посоветовала обратиться за разъяснениями в предвыборную кампанию.

Ранее Трамп назвал отказ признать победу на выборах главы государства демократа Джо Байдена местью за расследование о его связях с Россией в 2016 году. Как сообщил CNN со ссылкой на источник из окружения президента, Трамп знает о своем проигрыше, но специально откладывает процесс передачи власти Байдену. Таким образом он хочет отомстить демократам за то, что они инициировали расследование. Американский лидер считает, что это во многом смазало начало его президентства.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Он уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.