Пересчет голосов подтвердил победу Байдена в Джорджии

Результаты пересчета в штате Джорджия голосов, поданных на президентских выборах в США, подтвердили победу кандидата от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение вице-губернатора Брэда Раффенспергера.

Вторичной обработке подверглись более пяти миллионов бюллетеней во всех 159 округах штата. Республиканец Дональд Трамп набрал 2 462 857 голосов, Байден — 2 475 141.

Ранее Джо Байден раскрыл планы насчет иска к администрации действующего лидера Дональда Трампа, которая не признает демократа избранным президентом. «Мы этого не исключаем», — ответил Байден на вопрос о том, действительно ли он не исключает иска против администрации и Управления общих служб (GSA), которое должно дать «зеленый свет» на официальную передачу власти.

3 ноября в США прошли президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Он уже провозгласил себя избранным президентом США.

Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны. Он указал, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.