Висконсин пересчитает часть бюллетеней по требованию Трампа

Пересчет голосов, отданных избирателями на выборах президента, будет произведен в двух округах штата Висконсин по требованию штаба американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Избирательная комиссия Висконсина после долгих дебатов вечером 18 ноября согласилась издать приказ о пересчете в округах Милуоки и Дейн. До этого штаб Трампа перевел местным властям 3 миллиона долларов, которые должны покрыть расходы на эту часть.

Округа начнут пересчет 20 ноября и должны завершить его до 1 декабря. Джо Байден выиграл у Трампа в Висконсине с перевесом в 20 608 голосов. В то же время в Милуоки и Дейне его поддержали более чем в два раза больше человек, чем действующего президента.

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Ранее власти Висконсина оценили расходы на возможный пересчет всех голосов. Избирком подсчитал, что общая сумма в таком случае составит 7,9 миллиона долларов.

До этого сообщалось, что штаб Трампа отказался от большинства требований по иску, который был направлен на оспаривание результатов президентских выборов в штате Пенсильвания. Иск был подан в новой редакции.

3 ноября в США прошли президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал на выборах необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Он уже провозгласил себя избранным президентом США.

Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны. Он указал, что выборы официально еще не закончились, а результаты обжалуются в суде.