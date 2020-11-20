Трамп захотел назначения голосующих за него выборщиков вопреки результатам

Президент США Дональд Трамп может попытаться изменить результаты прошедших выборов главы государства, переубедив законодательные собрания штатов при назначении выборщиков. Об этих планах стало известно Reuters.

Отмечается, что новая стратегия Трампа заключается в том, чтобы убедить некоторые законодательные органы штатов назначить дружественных ему выборщиков, даже вопреки победе там демократа Джо Байдена. Отмечается, что республиканские лидеры законодательного органа Мичигана должны посетить Белый дом 20 ноября. Они готовы выслушать то, что им хочет рассказать президент.

Ранее Верховный суд официально разрешил штрафовать и отстранять от дел недобросовестных выборщиков. На выборах в 2016 году семеро из 535 выборщиков проголосовали вопреки воле населения своих штатов, а еще трое безуспешно попытались это сделать. Известно, что они были частью кампании Демократической партии по переманиванию на свою сторону выборщиков-республиканцев.

3 ноября в США прошли президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Он уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.