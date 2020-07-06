Верховный суд США изменил правила президентских выборов

Власти американских штатов смогут смещать с должности выборщиков, которые не соблюдают обязательство голосовать за выбранного штатом кандидата. Таким образом изменил правила президентских выборов Верховный суд США, пишет Politico.

Так как это позволялось конституцией, делегаты ранее могли беспрепятственно отдавать свой голос не за того кандидата, за которого выступает население их штата. Теперь же таких выборщиков официально разрешается штрафовать и отстранять от дел.

Прецедентом для решения послужил случай в Колорадо, когда штат лишил выборщика голоса за несоблюдение обязательства проголосовать за определенного кандидата, и ряд казусов в Вашингтоне, где власти оштрафовали каждого из делегатов-перебежчиков на 1000 долларов.

Решение Верховного суда уточняет постановление от 1952 года: тогда было решено, что власти штатов могут обязать делегата подписать соглашение о голосовании. Однако речи о штрафах и возможности отстранения тогда еще не шло. Считается, что новая мера позволит качественно защититься от возможного подкупа выборщиков, однако, как указывает издание, может и «непредсказуемо повлиять» на результат голосования в 2020 году.

На предыдущих выборах, в 2016 году, семеро из 535 выборщиков проголосовали вопреки воле населения своих штатов, а еще трое безуспешно попытались это сделать. Сообщается, что они были частью кампании Демократической партии по переманиванию на свою сторону выборщиков-республиканцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!