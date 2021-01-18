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МИД поделился ожиданиями по ракетному договору между Россией и США

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Москва ждет предложений от новой администрации США по продлению двустороннего ракетного договора, срок действия которого истекает в феврале. Такими ожиданиями поделился глава МИД России Сергей Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр напомнил, что избранный президент США Джо Байден ранее заявлял о намерении возобновить диалог с Россией касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Будем ждать конкретных предложений. Наша позиция хорошо известна, она остается в силе», — заявил Лавров.

Ранее Джейк Салливан, которого Джо Байден выбрал своим советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Россией по вопросу продления ДСНВ. По его словам, даже в разгар холодной войны у стран были области для сотрудничества — в первую очередь вопросы контроля за вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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