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Байден собрался назначить экс-сотрудницу разведки советником по России

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Biden Transition TV via CNP / Global Look Press

Избранный президент США Джо Байден собрался назначить бывшую сотрудницу разведывательных служб Андреу Кендалл-Тейлор советником по России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление команды Байдена.

По словам представителей демократа, в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме вновь появится отдельная должность, посвященная российской тематике. Официально позиция получит название директор по делам России и Центральной Азии.

Отмечается, что Кендалл-Тейлор отвечает за российское направление в команде Байдена. Она служила старшим офицером разведки и была аналитиком в ЦРУ.

Ранее Джейк Салливан, которого Джо Байден выбрал своим советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, даже в разгар холодной войны у стран были области для сотрудничества — в первую очередь вопросы контроля за вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

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