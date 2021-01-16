Оценены шансы Байдена вернуть Россию в Договор по открытому небу

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий оценил шансы избранного президента США Джо Байдена вернуть Россию в Договор по открытому небу. Об этом сообщает РБК.

Эксперт отметил, что процедуры по выходу из соглашения длятся полгода. «Если в течение шести месяцев европейские союзники решат принять условия России, то Россия, возможно, не выйдет из этого договора», — сказал он. Баклицкий добавил, что, если Байден решит вернуть страну в соглашение, то это также может решить все проблемы.

По его словам, перед демократом стоят и другие важные задачи, в том числе спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Эксперт добавил, что если Соединенные Штаты решат вернуться в Договор по открытому небу, то им нужно будет снова ратифицировать договор, что в настоящее время непросто.

О том, что Москва начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу, разрешающему разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга, 15 января заявило Министерство иностранных дел России.

22 ноября прошлого года из соглашения вышли США. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты договора. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.