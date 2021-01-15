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Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу, разрешающему разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга. Об этом заявило Министерство иностранных дел России, соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

По словам МИД, выход США из соглашения в прошлом году серьезно нарушил баланс интересов стран-участников. В ведомстве подчеркнули, что Москва выдвигала различные предложения по поддержанию жизнеспособности договора, но они не нашли отклика у союзников Вашингтона, оставшихся в соглашении.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — говорится в заявлении. По окончании процедур Россия официально уведомит страны-депозитарии соглашения: Канаду и Венгрию.

22 ноября прошлого года США вышли из Договора по открытому небу. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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