Россия
 
Последние новости
Украинцам начнут выдавать «ковид-паспорта»
Россиян предупредили об опасности раскрытия домашнего адреса
США убрали российского поставщика Boeing из черного списка
Белорусские власти запланировали создать концлагеря для протестующих
Таксист попытался изнасиловать пассажира-подростка в Санкт-Петербурге
В Москве двое американцев с ножом напали на доставщика пиццы 
В России подорожали самые популярные автомобили
Россия и Турция обсудят поставку второго полка С-400
Конгрессмены стали покупать бронежилеты перед инаугурацией Байдена
Мужчина выбросил жесткий диск с биткоинами на 23 миллиарда рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совете Федерации объяснили выход России из Договора по открытому небу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Совета Федерации / РИА Новости

В Совете Федерации объяснили выход Москвы из Договора по открытому небу, о котором объявило Министерство иностранных дел России. Об этом в пятницу, 15 января, написал у себя в Facebook глава комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев.

По его словам, вина за развал соглашения лежит на США и их союзниках по НАТО.

«Новость из разряда вполне предсказуемых. Напомню, что первыми из Договора вышли США. Но его еще можно было бы спасти, будь к этому воля не только России (а мы ее четко обозначили), но и других участников соглашения, прежде всего из НАТО», — заявил политик.

Он указал, что союзники США по НАТО могли бы взять на себя обязательства не передавать Вашингтону никакую информацию, получаемую в результате реализации договора, что напрямую вытекает из соглашения. По словам сенатора, это нужно было подтвердить дополнительно из-за обязательств членов Североатлантического альянса друг перед другом.

«То есть ДОН запрещает передать информацию США от остальных натовцев, а Вашингтонский договор их к этому обязывает (достаточно американцам сослаться на угрозу своей безопасности какими-то действиями России, а они как известно ссылаются на это по поводу и без повода)», — резюмировал Косачев.

По его словам, если бы страны НАТО, являющиеся участниками Договора по открытому небу, реально хотели спасти соглашение, они бы нашли выход из данной правовой коллизии, однако, предпочли этого не делать. «Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка», — констатировал глава сенатского комитета.

Предыстория: Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить