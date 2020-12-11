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ООН рассказала о главных угрозах десятилетия

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Главные угрозы десятилетия касаются разрушения договоренностей по ядерному сдерживанию и отсутствия регулирования в киберпространстве. Об этом рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш, его цитирует ТАСС.

По его словам, серьезные проблемы в глобальной координации «выходят далеко за рамки ответа на пандемию». При этом каждая угроза может спровоцировать полномасштабный глобальный кризис уже в следующем десятилетии.

С 22 ноября США перестали быть участником Договора по открытому небу. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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