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МИД объяснил выход России из Договора по открытому небу

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия решила выйти из Договора по открытому небу из-за абсолютно неприемлемой ситуации, сложившейся после выхода США, объяснила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, после выхода США Россия предприняла усилие спасти соглашение, которое разрешает разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга. В частности, Москва предложила оставшимся странам-участницам дать гарантии того, что они не будут предоставлять США данные, полученные в ходе разведывательных полетов над Россией. МИД также запросил подтверждения своего права осуществлять полеты над американскими военными объектами в этих странах.

Однако, по словам Захаровой, страны Запада уклонились от прямого ответа на эти предложения. При этом, по данным МИД, Вашингтон требовал от союзников предоставлять данные, полученные во время полетов над российской территорией. «Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как по сути у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса — США — от российского наблюдения закрыли», — заявила Захарова.

Ранее МИД сообщил, что Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу. По окончании процедур Москва официально уведомит страны-депозитарии соглашения: Канаду и Венгрию.

США завершили процедуры по выходу из Договора по открытому небу 22 ноября прошлого года. Свою решение американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

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