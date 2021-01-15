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В НАТО обвинили Россию в подрыве Договора по открытому небу

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Фото: Wikipedia

В НАТО считают, что Россия не соблюдала Договор по открытому небу (ДОН), о выходе из которого она объявила 15 января. В подрыве договора Москву обвинил в разговоре с РИА Новости заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет.

«Избирательное соблюдение Россией своих обязательств в рамках ДОН на протяжении некоторого времени подрывало вклад этого важного договора в безопасность и стабильность в евроатлантическом регионе», — сказал он.

Казалет заявил, что в НАТО приняли к сведению намерение России выйти из ДОН, и что альянс при этом все еще готов к диалогу с российским государством.

О том, что Москва начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу, разрешающему разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга, ранее заявило Министерство иностранных дел России.

22 ноября прошлого года из соглашения вышли США. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты договора. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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