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МИД России предложил Байдену продлить ракетный договор

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

МИД России предложил президенту США Джо Байдену продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между странами (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пять лет. Сообщение опубликовано на сайте министерства.

Министерство выступило за продление договора на пять лет без изменений и предварительных условий. «Это позволило бы России и США серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности», — подчеркнули там.

В российском ведомстве также отметили, что администрация предыдущего американского главы Дональда Трампа «планомерно и целенаправленно» разрушала договоры, налагавшие ограничения на возможности Вашингтона в наращивании и применении военной силы. Для продления ракетного договора американская сторона выдвигала «ультимативные дополнительные требования», добавили там. «Рассчитываем, что новая администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию», — заключили в МИД.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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