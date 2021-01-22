Пентагон оценил решение Байдена продлить ракетный договор с Россией

Представитель Пентагона Джон Кирби оценил решение президента США Джо Байдена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) с Россией. Об этом сообщает CNN.

«Соблюдение Россией этого договора хорошо служило нашим национальным интересам, и американцы будут в намного большей безопасности, если сохранить и продлить СНВ-3 <...> Если не продлить СНВ-3 в скором времени, это ослабит понимание Америкой российских ядерных сил дальнего радиуса действия», — сказал Кирби.

По его словам, продление договора до 2026 года даст время и пространство для того, чтобы Россия и США смогли изучить новые верифицируемых соглашения о контроле над вооружениями, «которые могут еще больше сократить риск для американцев».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление СНВ-3 на пять лет.

О намерениях Байдена продлить СНВ-3 рассказал кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен 20 января. Он заявил, что дедлайн в вопросе продления ракетного договора наступит очень скоро, с этим вопросом команда президента придет к законодателям практически сразу после вступления политика на пост.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.