Участницы Pussy Riot на машине сбили полицейского при задержании в Москве

Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн на машине сбили полицейского в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в Большом Афанасьевском переулке во время несанкционированной акции 23 января. Активистки наехали на автомобиле на сотрудника правоохранительных органов.

В настоящее время они находятся в отделе полиции «Арбат». Им вменяется статья 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»), сообщил адвокат Дмитрий Захватов, уточнив, что уголовное дело по факту наезда не возбуждено.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».