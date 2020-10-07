Участников Pussy Riot задержали за развешивание радужных флагов

В Москве задержали двух участников группы Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. Об этом сообщает «Интерфакс».

Задержанных доставили в ОВД Басманный. Позднее их отпустили из отделения полиции с обязательством о явке, сообщил адвокат Мансур Гильманов. Он уточнил, что задержанных будут привлекать к ответственности за несанкционированный пикет

Ранее 7 октября участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ряда российских госучреждений в Москве. Так, флаги ЛГБТ появились на зданиях ФСБ на Лубянке, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный. Pussy Riot выставили ряд требований, включающих расследование похищений и преследования ЛГБТ-активистов, легализацию однополых браков, а также отмену запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Акцию приурочили ко дню рождения президента России Владимира Путина.