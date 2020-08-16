Над Кремлем пролетел ЛГБТ-флаг

В центре Москвы в небо запустили огромный радужный флаг на гелиевых воздушных шарах. Об этом сообщает «Новая газета» в своем Telegram-канале.

Перформанс под названием «ЛГБТ над Кремлем» организовал художник, бывший мэр Архангельска Александр Донской. Подвешенный к воздушным шарам радужный флаг поднялся в воздух на Манежной площади и полетел в сторону Кремля.

Как пояснил изданию Донской, акция — его реакция на возмущение чиновников ЛГБТ-флагами на стенах посольств нескольких стран в Москве, вывешенных в конце июня, а также на разгром неизвестными его галереи в центре столицы.

Ранее Донского не раз обвиняли в самопиаре. Так, в октябре 2017 года он купил хлеб в столичном магазине Германа Стерлигова и получил по лицу от прохожего.

Александр Донской был мэром Архангельска с 2005 по 2008 годы. Подал в отставку после заведенного на него уголовного дела о поддельном дипломе об образовании. В октябре 2017-го он рассказал о гомосексуальной ориентации и заявил, что будет баллотироваться в президенты России.