Россия запротестовала из-за флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии

Министерство иностранных дел России направило ноты протеста посольствам США, Великобритании и Канады из-за вывешенных ими в июне флагов ЛГБТ. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев, передает РИА Новости.

Москва считает, что диппредставительства нарушили таким образом положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и национальное законодательство России.

25 июня на здании посольства США в Москве на Новинском бульваре вывесили ЛГБТ-флаг в знак поддержки сексуальных меньшинств. Президент России Владимир Путин заявил, что таким образом сотрудники американского посольства «показали, кто там работает». Аккаунт МИД России в Facebook отреагировал песней «Эль Бимбо» — гимном бара «Голубая устрица» из фильма «Полицейская академия». Позже аналогичную акцию провели дипломаты Британии и Канады.

Во многих странах в течение июня, «месяца гордости» (Pride Month), проводятся акции, призванные привлечь внимание к гражданским правам представителей ЛГБТ-сообщества.

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