Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на американском посольстве в Москве

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Президент России Владимир Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве. Видео онлайн-встречи главы государства с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию публикует Telegram-канал Life-Shot.

По словам Путина, таким образом сотрудники американского посольства «показали, кто там работает».

Также глава государства отметил, что в России запрещены не однополые отношения, а лишь их пропаганда среди несовершеннолетних. «В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда в России такого не было и не будет», — сказал Путин.

25 июня на здании посольства США в Москве на Новинском бульваре вывесили ЛГБТ-флаг в знак поддержки сексуальных меньшинств. Аккаунт МИД России в Facebook отреагировал на это сообщение песней «Эль Бимбо» — гимном бара «Голубая устрица» из фильма «Полицейская академия».

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